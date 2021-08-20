Румунія планує переводити на дистанційну роботу вчителів без ковід-сертифіката

У Міносвіти Румунії запропонували за суттєвого погіршення епідемічної ситуації не дозволяти викладати у класах вчителям без ковід-сертифіката.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Доки показник захворюваності залишається нижчим 6 випадків на 1000 населення, жодних обмежень не буде. "Якщо ж він стане вищим, колеги, які мали можливість провакцинуватися і не зробили цього, та які ще не перехворіли, повинні будуть здавати тести кожні 72 години… Якщо ж вони не згодні на це, таким вчителям ми не зможемо дозволяти продовжувати викладання у класах", - зазначив міністр освіти Сорін Кімпеану.

Тести вчителям пропонуватимуть за державний кошт, залишаючи можливість робити їх і самостійно без компенсації витрат.

Зі слів міністра однозначно не зрозуміло, чи таких вчителів хочуть переводити на дистанційну роботу, чи відправляти у неоплачувану відпустку до покращення епідемічної ситуації.

"Важко зрозуміти, коли у людей є можливість вакцинуватися, а вони цього не роблять - звісно, якщо немає медичних протипоказань", - додав він.

Показники вакцинації від коронавірусу у Румунії одні з найнижчих у ЄС - повністю вакциновані 26% населення, принаймні першою дозою - приблизно стільки ж. Нижчі показники лише у сусідньої Болгарії, де повністю щеплених - менше 16%.