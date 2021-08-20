Румыния планирует переводить на дистанционную работу учителей без ковид-сертификата

В Минобразования Румынии предложили из-за существенного ухудшения эпидемической ситуации не позволять преподавать в классах учителям без ковид-сертификата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Пока показатель заболеваемости остается ниже шести случаев на 1000 населения, никаких ограничений не будет. "Если же он станет выше, коллеги, которые имели возможность провакцинироваться и не сделали этого, и еще не переболели, должны будут сдавать тесты каждые 72 часа... Если они не согласны на это, таким учителям мы не сможем позволять продолжать преподавание в классах", - отметил министр образования Сорин Кимпеану.

Тесты учителям будут предлагать за государственный счет, оставляя возможность делать их и самостоятельно без компенсации расходов.

По словам министра однозначно не понятно, таких учителей хотят переводить на дистанционную работу или отправлять в неоплачиваемый отпуск до улучшения эпидемической ситуации.

"Трудно понять, когда у людей есть возможность вакцинироваться, а они этого не делают - конечно, если нет медицинских противопоказаний", - добавил он.