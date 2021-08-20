Польща евакуює з Кабула 300 афганців, які співпрацювали з НАТО

Польща як член НАТО взяла на себе відповідальність організувати евакуацію близько 300 афганців, які співпрацювали з Альянсом.

Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький розповів на своїй Facebook-сторінці, що після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Польща евакуює з Кабула 300 афганців, які в останні роки співпрацювали з НАТО. Він не уточнив, про яку саме співпрацю з Альянсом ідеться.

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Афганці будуть доставлені в Польщу, а потім - в інші країни НАТО. Які саме, Моравецький не сказав.

За його словами, Польща "серйозно ставиться до своїх зобов'язань в рамках Альянсу".

Головний помічник Моравецького Міхал Дворчик раніше розповів, що трьома попередніми рейсами Польща евакуювала близько 130 афганців, а ще 100 чекають в аеропорту Кабула.

Спочатку їх доставили на польських військових літаках в Узбекистан, а потім на національних літаках LOT до Варшави.

У НАТО повідомляють, що з часу переходу влади в Афганістану до "Талібану" з Кабула евакуювали понад 18 000 людей.