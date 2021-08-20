Польша эвакуирует из Кабула 300 афганцев, сотрудничавших с НАТО

Польша как член НАТО взяла на себя ответственность организовать эвакуацию около 300 афганцев, сотрудничавших с Альянсом.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий рассказал на своей Facebook-странице, что после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Польша эвакуирует из Кабула 300 афганцев, которые в последние годы сотрудничали с НАТО. Он не уточнил, о каком именно сотрудничестве с Альянсом идет речь.

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Афганцы будут доставлены в Польшу, а затем - в другие страны НАТО. Какие именно, Моравецкий не сказал.

По его словам, Польша "серьезно относится к своим обязательствам в рамках Альянса".

Главный помощник Моравецкого Михал Дворчик ранее рассказал, что тремя предыдущими рейсами Польша эвакуировала около 130 афганцев, а еще 100 ждут в аэропорту Кабула.

Сначала их доставили на польских военных самолетах в Узбекистан, а затем на национальных самолетах LOT в Варшаву.

В НАТО сообщают, что с момента перехода власти в Афганистане к "Талибану" из Кабула эвакуировали более 18 000 человек.