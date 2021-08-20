В Чехії відкрили відреставрований меморіал загиблим українським воїнам

У чеському місті Брно на центральному кладовищі з нагоди 30-ї річниці Незалежності України відкрили відреставрований меморіал українським воїнам, які загинули за часів Першої світової війни.

Про це повідомило посольство України в Празі на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Перший етап реконструкції меморіалу пройшов у 2019 році. Тоді завдяки фінансовій підтримці МЗС України було відновлено центральний елемент меморіалу – унікальний пам’ятник, споруджений 98 років тому на місці поховання 154-х українських вояків.

Протягом 2020-2021 років за підтримки мерії міста Брно відбулася реконструкція решти елементів меморіалу та окремих могил.

Будівництво пам’ятника ініціював у серпні 1923-го року просвітницько-організаційний комітет українських емігрантів у місті Брно, який очолювали голова Української академічної громади Антон Базар та сотник Лев Кривенко.

Меморіал мав вшанувати пам’ять усіх українців, які загинули в Брно і в Південноморавському регіоні з початку Першої світової війни.

Меморіал є місцем останнього спочинку 154 вихідців з України, здебільшого з Галичини.

За даними історика Богдана Зілинського, найбільше полеглих походило з міст Бучач, Дрогобич, Коломия, Перемишляни, Підгайці та Снятин. Троє похованих військових походили з Харківської губернії.

Із доступних джерел не вдалося точно встановити автора центрального пам’ятника меморіалу – матері-України, що тужить за полеглими синами, однак чимало деталей свідчить про те, що це робота відомого українського скульптора Михайла Бринського.