В Чехии открыли отреставрированный мемориал погибшим украинским воинам

В чешском городе Брно на центральном кладбище по случаю 30-й годовщины Независимости Украины открыли отреставрированный мемориал украинским воинам, которые погибли во времена Первой мировой войны.

Об этом сообщило посольство Украины в Праге на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Первый этап реконструкции мемориала прошел в 2019 году. Тогда благодаря финансовой поддержке МИД Украины был восстановлен центральный элемент мемориала - уникальный памятник, построенный 98 лет назад на месте захоронения 154-х украинских воинов.

В течение 2020-2021 годов при поддержке мэрии города Брно состоялась реконструкция остальных элементов мемориала и отдельных могил.

Строительство памятника инициировал в августе 1923 года просветительско-организационный комитет украинских эмигрантов в городе Брно, который возглавляли председатель Украинского академического общества Антон Базар и сотник Лев Кривенко.

Мемориал должен был почтить память всех украинцев, погибших в Брно и в Южноморавском регионе с начала Первой мировой войны.

Мемориал является местом последнего упокоения 154 выходцев из Украины, в основном из Галичины.

По данным историка Богдана Зилинского, больше всего павших солдат были выходцами из городов Бучач, Дрогобыч, Коломыя, Перемышляны, Подгайцы и Снятин. Трое похороненных военных были выходцами из Харьковской губернии.

Из доступных источников не удалось точно установить автора центрального памятника мемориала - матери-Украины, тоскующей по погибшим сыновьями, однако многие детали свидетельствует о том, что это работа известного украинского скульптора Михаила Брынского.