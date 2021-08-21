США ввели санкции против "Северного потока-2": проект они не остановят

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу ввела санкции против российского корабля и двух компаний, которые участвуют в газопроводе "Северный поток-2", но противники почти завершенного проекта заявили, что эти меры не остановят его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санкции были введены против корабля "Остап Шеремет", владельца судна JSC Nobility и строительной компании "Констанца", говорится в отчете Госдепартамента комитетам Конгресса.

Президент США Джо Байден отдельно издал распоряжение, разрешающее ввести санкции против некоторых российских трубопроводов.

Но противники проекта, который предусматривает доставку российского газа под Балтийским морем в Германию, заявили, что трубопровод, вероятно, будет завершен, несмотря на санкции.

"Эти санкции ничем не останавливают "Северный поток-2", - сказал Даниэль Вайдич, президент компании Yorktown Solutions, которая консультирует украинскую энергетическую отрасль по этому поводу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация наложила санкции на семь организаций и определила 16 их судов как заблокированную собственность в соответствии с законами о санкциях, принятыми Конгрессом.

Байден выступал против газопровода, как и два предыдущих президента США, потому что он обходит Украину, ставя под угрозу сборы за транзит газа и потенциально подрывая ее борьбу с российской агрессией.

Но в мае Государственный департамент США отменил санкции, которые, по словам оппонентов проекта, могли бы его остановить. Мероприятия были направлены на компанию Nord Stream 2 AG, компании, которая стоит за проектом, и ее исполнительного директора Матиаса Варнига, союзника Путина.

"Единственное, что может остановить работу NS2, - это отмена исключения и санкции против Nord Stream AG, что США отказываются делать", - сказал Вайдич.

В прошлом месяце США и Германия обнародовали соглашение, согласно которому Берлин обязался привлечь РФ к ответу, если она будет использовать энергию как оружие против Украины и других стран Центральной Европы. Пакт не детализиует конкретные действия России, могущих спровоцировать такой шаг.