Авіабаза ВПС США в Німеччині стане первинним центром прийому евакуйованих афганців

Американський генерал-майор Вільям Тейлор повідомив, що авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згодом офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси вже прибули на базу. Як повідомили представники самої авіабази, з Афганістану було доставлено 300 осіб.

Їх було доправлено до Німеччини з Катару двома військово-транспортними літаками С-17. Повідомляється, що прибулих афганців тимчасово розмістять в ангарах авіабази.

У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом у світі з'являться й інші центри прийому біженців з Афганістану.

20 серпня США були змушені тимчасово призупинити евакуацію, оскільки Катар заявив, що більше не може прийняти у себе біженців. Через кілька годин польоти поновилися.

США висловили подяку Німеччині та іншим своїм країнам за підтримку в евакуації людей з Афганістану. Крім Німеччини, держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Данії, Італії, Казахстану, Кувейту, Катару, Таджикистану, Туреччині, ОАЕ, Британії й Узбекистану за зобов'язання допомогти евакуйованим з Афганістану. "Ми дуже цінуємо їхню підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з цими країнами над спільною допомогою афганському народу", - заявив Блінкен.

Німеччина розпочала евакуацію своїх громадян зі столиці Афганістану після того, як бойовики "Талібану" встановили контроль над Кабулом. За даними на 20 серпня, Бундесвер вивіз з Афганістану понад 1640 осіб. Раніше канцлерка Ангела Меркель оцінила приблизне число афганців, яких Німеччині доведеться евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тисяч осіб.