Авиабаза ВВС США в Германии станет первичным центром приема эвакуированных афганцев

Американский генерал-майор Уильям Тейлор сообщил, что авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Впоследствии официальный представитель Госдепартамента США Вс Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Как сообщили представители самой авиабазы, из Афганистана были доставлены 300 человек.

Их доставили в Германию из Катара двумя военно-транспортными самолетами С-17. Сообщается, что прибывших афганцев временно разместят в ангарах авиабазы.

В Вашингтоне надеются, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема беженцев из Афганистана.

20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять в себя беженцев. Через несколько часов полеты возобновились.

США выразили благодарность Германии и другим своим странам за поддержку в эвакуации людей из Афганистана. Кроме Германии, госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Дании, Италии, Казахстана, Кувейта, Катара, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Великобритании и Узбекистана по обязательствам помочь эвакуированным из Афганистана. "Мы очень ценим их поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с этими странами над совместной помощью афганскому народу", - заявил Блинкен.

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана после того, как боевики "Талибана" установили контроль над Кабулом. По данным на 20 августа, Бундесвер вывоз из Афганистана более 1640 человек. Ранее канцлер Ангела Меркель оценила приблизительное число афганцев, которых Германии придется эвакуировать или принять как беженцев, в 10000 человек.