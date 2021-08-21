"Месть за Крымскую платформу": РФ ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы

Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он называет это местью за Крымскую платформу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия внесла меня в свой санкционный список. Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь их совершенно достало", - отметил Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", - добавил министр.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Читайте подробнее в статье: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать