США попросили Україну допомогти з евакуацією з Афганістану

США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

Про це у неділю повідомила пресслужба офісу президента з посиланням на МЗС, пише "Європейська правда".

Стверджується, що Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні.

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Сполучені Штати також допомагають Україні в операціях з евакуації українських громадян, додали в ОП.

В МЗС напередодні повідомили про телефонну розмову глави міністерства Дмитра Кулеби​​ із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд.

За інформацією міністерства, сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку.

Як повідомлялось, 22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва.

Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

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