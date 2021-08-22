Президентка Естонії і спікер Сенату Чехії приїхали до межі з окупованим Кримом

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд і глава Сенату Чехії Мілош Вистрчіл відвідали КПП "Чонгар" у Херсонській області на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, пише "Європейська правда".

За його словами, візит європейських політиків на КПП "Чонгар" пов'язаний із заходами, у зв’язку з проведенням установчого саміту "Кримської платформи" щодо деокупації півострова.

"Заходи, пов‘язані з проведенням установчого саміту "Кримської платформи", можна вважати розпочатими. Сьогодні КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями Автономної республіки Крим та міста Севастополя відвідали президент Естонії Керсті Кальюлайд та голова Сенату парламенту Чеської республіки Мілош Вистрчіл", - повідомив Кориневич у Facebook.

За його словами, візит виявляє "найвищий рівень уваги наших міжнародних партнерів до питання деокупації та реінтеграції Криму".

Детальніше про саміт, який відбудеться 23 серпня, читайте у статті Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи.