Президент Эстонии и спикер Сената Чехии приехали до границы с оккупированным Крымом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Сената Чехии Милош Вистрчил посетили КПП "Чонгар" в Херсонской области на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, пишет "Европейская правда".

По его словам, визит европейских политиков на КПП "Чонгар" связан с мероприятиями, в связи с проведением учредительного саммита "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

"Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита "Крымской платформы", можно считать начатыми. Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированными территориями Автономной республики Крым и города Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Сената парламента Чешской республики Милош Вистрчил" , - сообщил Кориневич в Facebook.

По его словам, визит проявляет "высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации и реинтеграции Крыма".

Подробнее о саммите, который состоится 23 августа, читайте в статье Пощечина для России с 4 континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы.