Країни-учасниці Кримської платформи визначать представників для співпраці з новим офісом

Кожна країна-учасниця інавгураційного саміту Кримської платформи визначить свого представника для співпраці з новоствореним офісом Кримської платформи.

Про це на саміті у понеділок оголосив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"У кожній країні буде визначено відповідального високопосадовця для подальшої співпраці із новоствореним офісом Кримської платформи", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що всі учасники саміту вже схвалили текст декларації, яка буде відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

Текст декларації наразі не оприлюднений, однак президент перерахував окремі її положення.

"Декларація чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов’язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних обмежувальних заходів відносно Росії у разі подальшої агресії, об’єднання зусиль всіх країн-учасниць нашої Кримської платформи задля зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", - сказав Зеленський.

За його словами, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних, гуманітарних і правозахисних організацій.

Нагадаємо, на саміті Сполучені Штати заявили, що зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватимуть незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.