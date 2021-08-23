Страны-участницы Крымской платформы определят представителей для сотрудничества с новым офисом

Каждая страна-участница саммита Крымской платформы определит своего представителя для сотрудничества с офисом Крымской платформы.

Об этом на саммите в понедельник объявил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"В каждой стране будет определен ответственный чиновник для дальнейшего сотрудничества с офисом Крымской платформы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все участники саммита уже одобрили текст декларации, которая будет открыта для присоединения других государств и международных организаций.

Текст декларации пока не обнародован, однако президент перечислил отдельные его положения.

"Декларация четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических ограничительных мер в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - сказал Зеленский.

По его словам, в соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных, гуманитарных и правозащитных организаций.

Напомним, на саммите Соединенные Штаты заявили, что будут сохранять санкции против России, пока будут продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.