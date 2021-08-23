Польща побудує паркан висотою 2,5 метра на кордоні з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, на кордоні з Білоруссю збудують огорожу висотою 2,5 метра через наплив мігрантів, що прибувають з різних країн світу через Мінськ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра. Для допомоги прикордонникам буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшого залучення Збройних сил Польщі", - написав Блащак у Twitter.

Na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawię szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania Sił Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 23, 2021

Минулого тижня Блащак повідомив, що військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю, і "в операції бере участь понад 900 солдатів".

Глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, коментуючи заяву щодо побудови паркану, сказав, що "Польща та країни Балтії будуть захищати свої кордони".

Він нагадав, що східні кордони цих країн є також зовнішніми кордонами ЄС, і їх охорона "є обов'язком кожного уряду". На запитання про будівництво паркану на кордоні він сказав, що ми маємо справу з "гібридною війною".

Дворчик також повідомив про підготовлену гуманітарну допомогу для мігрантів у Білорусі. "Цю допомогу слід надавати людям, які опинилися в Білорусі", - сказав він.

За його словами, в понеділок польська сторона зустрінеться з представниками білоруської дипломатії та очікує почути відповідь про те, чи буде ця країна приймати допомогу з Польщі.

Він повідомив, що в рамках цієї допомоги Польща підготувала "речі першої необхідності - все, що можна використати для біженців".

З початку серпня спробу нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі здійснили понад 2100 людей, з них 750 змогли потрапити в країну. В МВС повідомили, що близько 400 з них вже вдалося вислати з Польщі, але не уточнюється, в яку країну.

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