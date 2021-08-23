Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, на границе с Беларусью построят ограждение высотой 2,5 метра из-за наплыва мигрантов, прибывающих из разных стран мира через Минск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На границе с Беларусью будет построена новая прочная ограда высотой 2,5 метра. Для помощи пограничникам будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего привлечения Вооруженных сил Польши", - написал Блащак в Twitter.

На прошлой неделе Блащак сообщил, что военные вместе с пограничной службой уже патрулируют приграничный участок с Беларусью, и "в операции участвует более 900 солдат".

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, комментируя заявление о построении забора, сказал, что "Польша и страны Балтии будут защищать свои границы".

Он напомнил, что восточные границы этих стран также являются внешними границами ЕС, и их охрана "является обязанностью каждого правительства". На вопрос о строительстве забора на границе он сказал, что мы имеем дело с "гибридной войной".

Дворчик также сообщил о готовящейся гуманитарной помощи для мигрантов в Беларуси. "Эту помощь следует оказывать людям, оказавшимся в Беларуси", - сказал он.

По его словам, в понедельник польская сторона встретится с представителями белорусской дипломатии и ожидает услышать ответ о том, будет ли эта страна принимать помощь из Польши.

Он сообщил, что в рамках этой помощи Польша подготовила "вещи первой необходимости - все, что можно использовать для беженцев".

С начала августа попытку нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу совершили более 2100 человек, из них 750 смогли попасть в страну. В МВД сообщили, что около 400 из них уже удалось выслать из Польши, но не уточняется, в какую страну.