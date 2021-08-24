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У Латвії нещеплених депутатів пускатимуть в сесійний зал лише з тестами

Вівторок, 24 серпня 2021, 14:29

У вівторок Рада президії і фракцій Сейму Латвії одноголосно постановила, що депутати, які не були щеплені від коронавірусу і не хворіли на COVID-19,зможуть брати участь в очних засіданнях тільки з негативним результатом тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Як повідомила голова Сейму Інара Мурнієце, це рішення схвалили експерти з правових питань та епідеміологи.

Тестування передбачено як інклюзивний підхід, який дасть можливість всім депутатам брати участь у засіданнях.

Як повідомлялося раніше, опитані Сеймом експерти вказали, що Конституція Латвії не забороняє вимагати від депутатів тест на коронавірус для роботи в будівлі парламенту.

Більшість парламентарів вже мають COVID-сертифікати, тобто перехворіли або пройшли повний курс вакцинації. Однак у деяких депутатів цього документа ще немає.

Очні засідання Сейму планується проводити з 2 вересня.

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Латвія
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