У Латвії нещеплених депутатів пускатимуть в сесійний зал лише з тестами

У вівторок Рада президії і фракцій Сейму Латвії одноголосно постановила, що депутати, які не були щеплені від коронавірусу і не хворіли на COVID-19,зможуть брати участь в очних засіданнях тільки з негативним результатом тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Як повідомила голова Сейму Інара Мурнієце, це рішення схвалили експерти з правових питань та епідеміологи.

Тестування передбачено як інклюзивний підхід, який дасть можливість всім депутатам брати участь у засіданнях.

Як повідомлялося раніше, опитані Сеймом експерти вказали, що Конституція Латвії не забороняє вимагати від депутатів тест на коронавірус для роботи в будівлі парламенту.

Більшість парламентарів вже мають COVID-сертифікати, тобто перехворіли або пройшли повний курс вакцинації. Однак у деяких депутатів цього документа ще немає.

Очні засідання Сейму планується проводити з 2 вересня.