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В Латвии непривитых депутатов будут пускать в сессионный зал только с тестами

Вторник, 24 августа 2021, 14:29

Во вторник Совет президиума и фракций Сейма Латвии единогласно постановил, что депутаты, которые не были привиты от коронавируса и не болели COVID-19, смогут участвовать в очных заседаниях только с отрицательным результатом теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Как сообщила председатель Сейма Инара Мурниеце, это решение приняли эксперты по правовым вопросам и эпидемиологи.

Тестирование предусмотрено как инклюзивный подход, который даст возможность всем депутатам участвовать в заседаниях.

Как сообщалось ранее, опрошенные Сеймом эксперты указали, что Конституция Латвии не запрещает требовать от депутатов тест на коронавирус для работы в здании парламента.

Большинство парламентариев уже имеют COVID-сертификаты, то есть переболели или прошли полный курс вакцинации. Однако у некоторых депутатов этого документа еще нет.

Глазные заседание Сейма планируется проводить со 2 сентября.

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