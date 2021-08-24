"Талибан" требует от Запада завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа

Новые правители Афганистана, талибы заявили во вторник, что хотят, чтобы все иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Талибан" сейчас пытается заверить тысячи афганцев, которые скопились в аэропорту Кабула, надеясь сесть на эвакуационные рейсы, что им нечего бояться, и они должны вернуться домой.

"Мы гарантируем их безопасность", - сказал представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на пресс конференции в столице, которую боевики "Талибана" захватили 15 августа.

По его словам, "Талибан" не согласен на продление срока 31 августа, и хочет, чтобы все эвакуации иностранцев были завершены до этой даты.

Он также призвал Соединенные Штаты не поощрять афганский народ покидать родину.

По его словам, "Талибан" хочет разрешить ситуацию путем диалога и призвал иностранные посольства не закрываться и не прекращать работу.

"Мы заверили их в безопасности", - сказал он.

Во время его выступления западные войска лихорадочно работали над тем, чтобы посадить иностранцев и афганцев на самолеты и вывезти их из страны. Президент США Джо Байден столкнулся с растущим давлением, чтобы договориться о больше времени для эвакуации.

Хаос охватил аэропорт после быстрого захвата талибами страны.

Лидеры стран Группы семи (Большой семерки) - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США - собираются во вторник для обсуждения кризиса.