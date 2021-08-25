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Президентка Естонії пояснила, чому для неї "радянська" і "російська" окупація - не те саме 

Середа, 25 серпня 2021, 10:29

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, що не прирівнює радянську окупацію країн Балтії до "російської".

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми звільнилися від радянської окупації. Не російської. І це треба розрізняти, - зауважила президентка на запитання ЄвроПравди про звільнення від російської окупації. 

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"30 років тому, коли Радянський союз вибухнув, Росія теж відновила свою незалежність. Росіяни також не були вільними. Тож російська та радянська окупація – дві зовсім різні речі", - пояснила вона.

Кальюлайд додала, що на початку 90-х вважала, що РФ, за першого президента Бориса Єльцина, піде демократичним шляхом, і те, що сталось інакше - "одне з найбільших геополітичних розчарувань цих десятиріч".

Керсті Кальюлайд розповіла також, що у шкільні роки ухилялась від вивчення російської мови, щоб висловити протест проти радянської системи - і тому зараз не говорить нею вільно, хоча не має негативного ставлення до мови. 

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