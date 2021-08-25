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Болгарія продовжила режим надзвичайної епідеміологічної ситуації на 3 місяці

Середа, 25 серпня 2021, 13:37

Уряд Болгарії вирішив продовжити на 3 місяці режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

Тимчасовий міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров заявив, що в країні зростає кількість нових хворих на коронавірус.

"Причини цього в тому, що наша країна вступає в нову хвилю пандемії. Ми реєструємо зростання кількості інфікованих та госпіталізованих. Це вимагає подовження надзвичайної епідемічної ситуації", - сказав міністр.

Період продовження надзвичайної ситуації виправдовується тим, що середня тривалість пандемічної хвилі становить близько двох з половиною місяців.

Цей термін є гарантією безпеки та реалізації протиепідемічних заходів, а також заходів прикордонного контролю, додав Кацаров.

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