Болгария продолжила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на три месяца

Правительство Болгарии решило продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Временный министр здравоохранения Стойчо Кацаров заявил, что в стране растет число новых больных коронавирусом.

"Причины этого в том, что наша страна вступает в новую волну пандемии. Мы регистрируем рост количества инфицированных и госпитализированных. Это требует удлинения чрезвычайной эпидемической ситуации", - сказал министр.

Период продолжения чрезвычайной ситуации оправдывается тем, что средняя продолжительность пандемической волны составляет около двух с половиной месяцев.

Этот срок является гарантией безопасности и реализации противоэпидемических мероприятий, а также мер пограничного контроля, добавил Кацаров.