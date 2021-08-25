Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посольство США осудило проявления насилия к оппонентам после нападения на Порошенко

Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Греция запрещает невакцинированным посещать бары и рестораны в помещении

"Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС






Болгария продолжила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на три месяца

Среда, 25 августа 2021, 13:37

Правительство Болгарии решило продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Временный министр здравоохранения Стойчо Кацаров заявил, что в стране растет число новых больных коронавирусом.

"Причины этого в том, что наша страна вступает в новую волну пандемии. Мы регистрируем рост количества инфицированных и госпитализированных. Это требует удлинения чрезвычайной эпидемической ситуации", - сказал министр.

Период продолжения чрезвычайной ситуации оправдывается тем, что средняя продолжительность пандемической волны составляет около двух с половиной месяцев.

Этот срок является гарантией безопасности и реализации противоэпидемических мероприятий, а также мер пограничного контроля, добавил Кацаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария
powered by lun.ua