В Афганістані залишаються близько 90 громадян України - МЗС

Близько 90 громадян України залишаються в Афганістані, Міністерство закордонних справ опрацьовує можливі шляхи евакуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода".

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей наших західних партнерів", – сказав Ніколенко.

У МЗС уточнили, що серед евакуйованих 23 серпня був 41 українець (у тому числі 20 малолітніх дітей) і 57 громадян Афганістану.

"Пріоритет – евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але не виключаємо і можливість евакуації іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, третій за рахунком український евакуаційний літак вивіз 23 серпня близько 100 громадян.

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів