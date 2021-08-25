В Афганистане остаются около 90 граждан Украины - МИД

Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане, и Министерство иностранных дел прорабатывает возможные пути эвакуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

"На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей наших западных партнеров", - сказал Николенко.

В МИД уточнили, что среди эвакуированных 23 августа был 41 украинец (в том числе 20 малолетних детей) и 57 граждан Афганистана.

"Приоритет - эвакуация украинских граждан и членов их семей, но не исключаем и возможность эвакуации иностранцев из гуманитарных соображений, если для этого возможности", - отметил Николенко.

Напомним, третий по счету украинский эвакуационный самолет вывез 23 августа около 100 граждан.

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