Аналітика коротко: Угода про асоціацію стала головною перемогою зовнішньої політики України

Рада зовнішньої політики "Українська призма" опитала 100 експертів аналітичних центрів та журналістів-міжнародників, щоб знайти відповідь на питання, з якими досягненнями українська дипломатія підійшла до 30-річчя незалежності.

Про це читайте в аналітиці голови Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадія Максака "Дипломатія за часів незалежності: успіхи та провали зовнішньої політики України".

Опитування експертів показало, що переважна більшість українських досягнень так чи інакше пов'язана з Європейським Союзом.

Серед інших перемог незалежної дипломатії згадали здобуття та збереження незалежності, суверенітету та міжнародної суб'єктності та формування міжнародної коаліції із протидії російській агресії.

Основними провалами років незалежності вважають Будапештський меморандум, відмову в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО, неспроможність нейтралізувати російську загрозу, Харківські угоди.

А ще респонденти назвали найефективнішого президента як керівника зовнішньополітичної діяльності держави та міністра закордонних справ, а також країни, які є ключовими стратегічними партнерами для України.

Детальніше про це - у публікації Дипломатія за часів незалежності: успіхи та провали зовнішньої політики України.