Аналитика коротко: Соглашение об ассоциации стало главной победой внешней политики Украины

Совет внешней политики "Украинская призма" опросил 100 экспертов аналитических центров и журналистов-международников, чтобы найти ответ на вопрос, с какими достижениями украинская дипломатия подошла к 30-летию независимости.

Об этом читайте в аналитике председателя Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадия Максака "Дипломатия в период независимости: успехи и провалы внешней политики Украины".

Опрос экспертов показал, что подавляющее большинство украинских достижений так или иначе связано с Европейским Союзом.

Среди других побед независимой дипломатии упомянули получение и сохранение независимости, суверенитета и международной субъектности и формирование международной коалиции по противодействию российской агрессии.

Основными провалами лет независимости считают Будапештский меморандум, отказ в предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, неспособность нейтрализовать российскую угрозу, Харьковские соглашения.

А еще опрошенные назвали самого эффективного президента как руководителя внешнеполитической деятельности государства и министра иностранных дел, а также страны, которые являются ключевыми стратегическими партнерами для Украины.

Подробнее об этом - в публикации Дипломатия в период независимости: успехи и провалы внешней политики Украины.