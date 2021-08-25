В аеропорту Кабула на евакуацію чекають понад 10 тисяч людей

З часу переходу влади в Афганістані до руху "Талібан" з країни евакуювали понад 82 тисячі людей, але тисячі людей очікують на евакуацію в аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Генерал-майор армії США Хенк Тейлор, заступник директора штабу з питань безпеки регіональних операцій, каже, що операція з евакуації зосереджена на тому, щоб "вивести якомога більше людей максимально ефективно і безпечно".

За його словами, 42 американські військові літаки - 37 літаків С17 і п'ять літаків С130 - вчора вивезли з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців та 7800 осіб з 48 з країн-партнерів ісоюзників.

За його словами, літак вилітав з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин.

Тейлор також повідомив, що в аеропорту зараз чекає вильоту більше 10 000 людей.

При цьому, за його словами, будь-якої миті до аеропорту може прибути все більше людей, які намагаються покинути країну.

Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше - через зростаючу загрозу атаки "Ісламської держави".