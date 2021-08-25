Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка

Чехія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Греція забороняє невакцинованим відвідувати бари та ресторани у приміщенні

"Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС






Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка

Середа, 25 серпня 2021, 18:39

Посольство США в Україні після облиття зеленкою експрезидента Петра Порошенка заявило, що фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії" - йдеться у твіті посольства США.

Інформований американський дипломат, що спілкувався з "Європейською правдою", наголосив, що цей твіт з’явився як реакція на напад на Петра Порошенка з використанням зеленки. Втім, посольство не наголосило на його імені, щоби підкреслити, що будь-яка така атака є неприпустимою.

"США засуджують використання насильства для залякування опонентів, і ми хочемо підкреслити, що це стосується не лише Петра Порошенка. Хоча приводом для твіта був саме напад на нього" – сказав дипломат.

Як повідомлялося, 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Порошенко
powered by lun.ua