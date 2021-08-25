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Посольство США осудило проявления насилия к оппонентам после нападения на Порошенко

Среда, 25 августа 2021, 18:39

Посольство США в Украине после обливания зеленкой экс-президента Петра Порошенко заявило, что физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в твите посольства США.

Информированный американский дипломат, который общался с "Европейской правдой", подчеркнул, что этот твит появился как реакция на нападение на Петра Порошенко с использованием зеленки. Впрочем, посольство не отметило его имени, чтобы подчеркнуть, что любая такая атака является недопустимой.

"США осуждают использование насилия для запугивания оппонентов, и мы хотим подчеркнуть, что это касается не только Петра Порошенко. Хотя поводом для твита было именно нападение на него", - сказал дипломат.

Как сообщалось, 24 августа экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в ​​центре Киева, подозреваемого задержали.

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США Порошенко
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