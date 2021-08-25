Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію
Мальта відповідно до рекомендації ЄС визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19", - зазначив міністр.
🇲🇹Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021
Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй
Як відомо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.
COVID-сертифікати, видані Україною, почали приймати для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.
Втім, рішення Єврокомісії щодо визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС.
Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС. Але загалом країни ЄС дослухаються до рекомендацій Брюсселя.