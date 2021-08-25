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Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію

Середа, 25 серпня 2021, 19:44

Мальта відповідно до рекомендації ЄС визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19", - зазначив міністр.

Як відомо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.

COVID-сертифікати, видані Україною, почали приймати для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Втім, рішення Єврокомісії щодо визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС. 

Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС. Але загалом країни ЄС дослухаються до рекомендацій Брюсселя.

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Туризм Вакцини Мальта
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