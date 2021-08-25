Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации

Мальта согласно рекомендации ЕС признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - отметил министр.

🇲🇹Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.



Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Как известно, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

COVID-сертификаты, выданные Украине начали принимать для поездок в страны ЕС с 20 августа.

Однако, вопрос кого и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС. Но в целом страны ЕС прислушиваются к рекомендациям Брюсселя.