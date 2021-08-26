США, Британія й Австралія попросили не їхати в аеропорт Кабула через загрозу теракту

Уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

США порадили не їхати в аеропорт і не збиратися біля нього через "безпекові загрози за межами воріт".

Читайте також В аеропорту Кабула на евакуацію чекають понад 10 тисяч людей

МЗС Британії так само попросило не їхати до аеропорту Кабула "через високу загрозу терористичної атаки", а тих, хто вже перебуває поруч, "переміститися у безпечне місце і чекати подальших рекомендацій". Також наголошується, що поїздки до аеропорту дорогами стали "надзвичайно небезпечними".

"Зараз присутня дуже висока загроза терористичної атаки", - заявила також міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що США встигають закінчити місію до 31 серпня та зацікавлені зробити це якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави".

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.