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У Болгарії в результаті пожежі на складі з вибуховими матеріалами загинув робітник

фото
Четвер, 26 серпня 2021, 15:07

У Болгарії в місті Казанлик спалахнула пожежа на території найстарішого збройового заводу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

 
фото БГНЕС

Пожежа спалахнула близько 13.45 на складі з вибуховими матеріалами, який належить заводу "Арсенал".

В результаті пожежі загинув один з робітників.

Ще одному робітникові вдалося врятуватись.

Про причини пожежі поки не повідомляється.

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Болгарія інциденти
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