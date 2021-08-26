У Болгарії в результаті пожежі на складі з вибуховими матеріалами загинув робітник

У Болгарії в місті Казанлик спалахнула пожежа на території найстарішого збройового заводу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

фото БГНЕС

Пожежа спалахнула близько 13.45 на складі з вибуховими матеріалами, який належить заводу "Арсенал".

В результаті пожежі загинув один з робітників.

Ще одному робітникові вдалося врятуватись.

Про причини пожежі поки не повідомляється.