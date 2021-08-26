У Болгарії в результаті пожежі на складі з вибуховими матеріалами загинув робітник
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Четвер, 26 серпня 2021, 15:07
Четвер, 26 серпня 2021, 15:07
У Болгарії в місті Казанлик спалахнула пожежа на території найстарішого збройового заводу в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.
Пожежа спалахнула близько 13.45 на складі з вибуховими матеріалами, який належить заводу "Арсенал".
В результаті пожежі загинув один з робітників.
Ще одному робітникові вдалося врятуватись.
Про причини пожежі поки не повідомляється.
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