В Болгарии в результате пожара на складе с взрывчаткой погиб рабочий
Четверг, 26 августа 2021, 15:07
В Болгарии в городе Казанлык вспыхнул пожар на территории старейшего оружейного завода в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.
Пожар вспыхнул около 13.45 на складе с взрывчатыми материалами, принадлежащем заводу "Арсенал".
В результате пожара погиб один из рабочих.
Еще одному рабочему удалось спастись.
О причинах пожара пока не сообщается.
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