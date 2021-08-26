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В Болгарии в результате пожара на складе с взрывчаткой погиб рабочий

Четверг, 26 августа 2021, 15:07

В Болгарии в городе Казанлык вспыхнул пожар на территории старейшего оружейного завода в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

 

Пожар вспыхнул около 13.45 на складе с взрывчатыми материалами, принадлежащем заводу "Арсенал".

В результате пожара погиб один из рабочих.

Еще одному рабочему удалось спастись.

О причинах пожара пока не сообщается.

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Болгария инциденты
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