В Болгарии в результате пожара на складе с взрывчаткой погиб рабочий

В Болгарии в городе Казанлык вспыхнул пожар на территории старейшего оружейного завода в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Пожар вспыхнул около 13.45 на складе с взрывчатыми материалами, принадлежащем заводу "Арсенал".

В результате пожара погиб один из рабочих.

Еще одному рабочему удалось спастись.

О причинах пожара пока не сообщается.