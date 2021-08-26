Маркарова: у США и Украины нет недоразумений по "Северному потоку-2"

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет разногласий по проекту "Северный поток-2", и обе стороны воспринимают его "очень однозначно".

Об этом посол сказала в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

"У нас нет недоразумений относительно самого "Северного потока-2". И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом", - сказала Маркарова.

Она отметила, что Украине может не нравиться решение об освобождении от санкций, "но это суверенное право Соединенных Штатов".

"Но мы абсолютно четко чувствуем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы" Северный поток-2 "не стал оружием против Украины и региона", - добавила она.

Посол отметила, что украинская сторона продолжает активную работу против "Северного потока-2", предоставляя партнерам информацию о всех компаниях.

"Недавно наложили санкции еще на два судна. Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить", - подчеркнула Маркарова.

Президент Владимир Зеленский посетит Белый дом 31 августа, где встретится с президентом США Джо Байденом.

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