Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща манить заробітчан легкістю працевлаштування, Чехія - заробітками

Аналітика коротко
Четвер, 26 серпня 2021, 15:28

Попри пандемію коронавірусу, чимало європейських економік уже сьогодні потребують нових робочих рук. І якщо найбільша економіка Євросоюзу - Німеччина - ще досі не відкрилася для працівників зі Східної Європи, то Польща і Чехія завдяки сприятливим процедурам масово працевлаштовують громадян України вже протягом десятиріччя.

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Читайте у статті "Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію", підготовленій в рамках спецпроєкту "Робота в ЄС: міфи та реальність", створеного за підтримки компанії EWL GROUP.

Як відзначається у статті, і в Чехії, і в Польщі безробіття залишається на досить низькому рівні. В обох країнах не вистачає працівників у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів. Після часткового зняття карантинних обмежень та відновлення роботи готелів і ресторанів дефіцит робочої сили відчувається у сфері послуг.

Однак більшість трудових мігрантів з України все-таки обирають Польщу, тому що Варшава ввела найбільш ліберальне законодавство щодо економічних мігрантів з-посеред усіх країн Євросоюзу. До того ж приїжджати до Польщі українців спонукає географічна, культурна та мовна близькість.

На відміну від Польщі, у Чеській Республіці легалізацією працевлаштування і поданням документів від самого початку займається працівник, а не роботодавець.

Але, останніми роками трудові мігранти з України все частіше цікавляться працевлаштуванням у Чехії, яка вабить дещо вищими заробітками, ніж у Польщі, дещо нижчими податками та більшою кількістю вакансій.

Детальніше - у статті Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Чехія
powered by lun.ua

Статті

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"

Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Де більша платня, а де легше працевлаштування?
26 серпня 2021 — Марцін Колодзєйчик, EWL Group

Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

Керсті Кальюлайд: "Не можна прирівнювати російську та радянську окупацію, це дві зовсім різні речі".
25 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда