Польща манить заробітчан легкістю працевлаштування, Чехія - заробітками

Попри пандемію коронавірусу, чимало європейських економік уже сьогодні потребують нових робочих рук. І якщо найбільша економіка Євросоюзу - Німеччина - ще досі не відкрилася для працівників зі Східної Європи, то Польща і Чехія завдяки сприятливим процедурам масово працевлаштовують громадян України вже протягом десятиріччя.

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Читайте у статті "Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію", підготовленій в рамках спецпроєкту "Робота в ЄС: міфи та реальність", створеного за підтримки компанії EWL GROUP.

Як відзначається у статті, і в Чехії, і в Польщі безробіття залишається на досить низькому рівні. В обох країнах не вистачає працівників у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів. Після часткового зняття карантинних обмежень та відновлення роботи готелів і ресторанів дефіцит робочої сили відчувається у сфері послуг.

Однак більшість трудових мігрантів з України все-таки обирають Польщу, тому що Варшава ввела найбільш ліберальне законодавство щодо економічних мігрантів з-посеред усіх країн Євросоюзу. До того ж приїжджати до Польщі українців спонукає географічна, культурна та мовна близькість.

На відміну від Польщі, у Чеській Республіці легалізацією працевлаштування і поданням документів від самого початку займається працівник, а не роботодавець.

Але, останніми роками трудові мігранти з України все частіше цікавляться працевлаштуванням у Чехії, яка вабить дещо вищими заробітками, ніж у Польщі, дещо нижчими податками та більшою кількістю вакансій.

Детальніше - у статті Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію