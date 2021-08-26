Польша манит работников легкостью трудоустройства, Чехия - заработками

Несмотря на пандемию коронавируса, многие европейские экономики уже сегодня нуждаются в новых рабочих руках. И если крупнейшая экономика Евросоюза - Германия - до сих пор не открылась для работников из Восточной Европы, то Польша и Чехия благодаря благоприятным процедурам массово трудоустраивают граждан Украины уже в течение десятилетия.

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Читайте в статье "Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию", подготовленной в рамках спецпроекта "Работа в ЕС: мифы и реальность", созданного при поддержке компании EWL GROUP.

Как отмечается в статье, и в Чехии, и в Польше безработица остается на достаточно низком уровне. В обеих странах не хватает работников в промышленной и строительной отраслях, складских рабочих, сварщиков и слесарей. После частичного снятия карантина и восстановления работы гостиниц и ресторанов дефицит рабочей силы ощущается в сфере услуг.

Однако большинство трудовых мигрантов из Украины все же выбирают Польшу, потому что Варшава ввела наиболее либеральное законодательство в отношении экономических мигрантов из среды всех стран Евросоюза. К тому же приезжать в Польшу украинцев побуждает географическая, культурная и языковая близость.

В отличие от Польши, в Чешской Республике легализацией трудоустройства и представлением документов изначально занимается работник, а не работодатель.

Но в последние годы трудовые мигранты из Украины все чаще интересуются трудоустройством в Чехии, которая привлекает несколько более высокими заработками, чем в Польше, более низкими налогами и большим количеством вакансий.

Подробнее - в статье Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию