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В рамках візиту Зеленського до США планують підписати три двосторонні документи - ОП

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:23

Документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері будуть підписані у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу президента Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні, повідомила пресслужба ОП.

"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проєктів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - розповіли у пресслужбі ОП.

На зустрічі обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. 

Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

Зі свого боку Бріттані Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом відбудеться 31 серпня у Білому домі.

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Зеленський США
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