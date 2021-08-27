В рамках візиту Зеленського до США планують підписати три двосторонні документи - ОП
Документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері будуть підписані у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США.
Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу президента Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні, повідомила пресслужба ОП.
"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проєктів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - розповіли у пресслужбі ОП.
На зустрічі обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони.
Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.
Зі свого боку Бріттані Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.
Зустріч Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом відбудеться 31 серпня у Білому домі.
Читайте також: В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США