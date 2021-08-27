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В рамках визита Зеленского в США планируют подписать три двусторонних документа - ОП

Пятница, 27 августа 2021, 11:23

Документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере будут подписаны в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине, сообщила пресс-служба ОП.

"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - рассказали в пресс-службе ОП.

На встрече обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны.

Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.

Со своей стороны Бриттани Стюарт выразила готовность к таким шагам и представила предложения по их практической реализации.

Встреча Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом состоится 31 августа в Белом доме.

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