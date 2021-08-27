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В Естонії коаліція визначилась із кандидатом у президенти

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:56

В Естонії Партія реформ і Центристська партія висунули Алара Каріса кандидатом в президенти у першому турі голосування в Рійгікогу, естонському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У п'ятницю 59 членів Рійгікогу висунули директора Естонського національного музею Алара Каріс кандидатом в президенти країни. Перший тур голосування відбудеться в парламенті в понеділок, 30 серпня.

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У центристів і реформістів 59 місць в парламенті. Для обрання президента за кандидата повинні проголосувати не менше 68 зі 101 депутата.

Це означає, що крім голосів парламентарів від Центристської партії і Партії реформ, Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa.

Висувати кандидатів мають право не менше однієї п'ятої членів Рійгікогу, тобто не менше 21 депутата.

Президент Естонії обирається таємним голосуванням, при якому кожен член Рійгікогу має один голос. 

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Якщо Рійгікогу не зможе обрати президента, то це буде робити Колегія вибірників з 208 членів.

Алар Каріс раніше займав пост ректора Університету природних наук і Тартуського університету. У жовтні 2017 року він був обраний директором Естонського національного музею.

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Естонія
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