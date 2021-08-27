Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Эстонии коалиция определилась с кандидатом в президенты

Пятница, 27 августа 2021, 11:56

В Эстонии Партия реформ и Центристская партия выдвинули Алара Кариса кандидатом в президенты в первом туре голосования в Рийгикогу, эстонском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В пятницу 59 членов Рийгикогу выдвинули директора Эстонского национального музея Алара Кариса кандидатом в президенты страны. Первый тур голосования состоится в парламенте в понедельник, 30 августа.

У центристов и реформистов - 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что кроме голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карис нужно будет заручиться поддержкой или социал-демократов, или партии Isamaa.

Выдвигать кандидатов имеют право не менее одной пятой членов Рийгикогу, то есть не менее 21 депутата.

Президент Эстонии избирается тайным голосованием, при котором каждый член Рийгикогу имеет один голос.

Если Рийгикогу не сможет избрать президента, то это будет делать коллегия выборщиков из 208 членов.

Алар Карис ранее занимал пост ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея.

Читайте также интервью действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд "Европейской правде": Украине понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
powered by lun.ua

Статьи

Спикер Сената Чехии: мой совет Украине – не бойтесь спорить с ЕС

Милош Выстрчил: Кризис в отношениях с РФ, вызванный взрывом во Врбетице, усиливает наш моральный долг помочь Украине.
27 августа 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group