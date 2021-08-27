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Cпікер Сенату Чехії: не варто забувати, що ЄС - це союз бюрократів

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:15

Україні варто не боятися сперечатися з ЄС та відстоювати своє бачення.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Чехії Мілош Вистрчіл.

За його словами, він може дати України дві поради, які допоможуть отримати членство у ЄС: "Перша – досить традиційна. Подавати заявку на членство має сенс лише тоді, коли ви виконаєте всю домашню роботу. Зараз ця робота далеко не зроблена, про що вам часто нагадують, зокрема – у боротьбі з корупцією. Виконайте цю роботу – і лише тоді думайте про подання заявки".

Втім, за словами спікера, друга порада - більш несподівана.

"Не варто забувати, що ЄС – це союз бюрократів. Бюрократи керуються своїми правилами, проте ці правила далеко не завжди можуть бути хорошими для вас.Тому моя порада: не бійтеся сперечатися з ЄС. Відстоюйте своє бачення, якщо не згодні з їхніми вимогами", - заявив він.

"Ви запитаєте, як це реалізувати? І ось тут я нагадаю, що у вас є друг – Чехія. Ми вже пройшли цей шлях і готові поділитися досвідом", - додав спікер Сенату Чехії.

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Чехія Єврокомісія
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