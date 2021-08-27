Cпикер Сената Чехии: не стоит забывать, что ЕС – это союз бюрократов

Украине стоит не бояться спорить с ЕС и отстаивать свое видение.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал спикер Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил.

По его словам, он может дать Украине два совета, которые помогут получить членство в ЕС: "Первая - достаточно традиционна. Подавать заявку на членство имеет смысл только тогда, когда вы выполните всю домашнюю работу. Сейчас эта работа далеко не сделано, о чем вам часто напоминают, в частности - в борьбе с коррупцией. Выполните эту работу - и только тогда думайте о подаче заявки".

Впрочем, по словам Выстрчила, второй совет - более неожиданный.

"Не стоит забывать, что ЕС - это союз бюрократов. Бюрократы руководствуются своими правилами, однако эти правила далеко не всегда могут быть хорошими для вас. Поэтому мой совет: не бойтесь спорить с ЕС. Отстаивайте свое видение, если не согласны с их требованиями", - заявил он.

"Вы спросите, как это реализовать? И вот здесь я напомню, что у вас есть друг - Чехия. Мы уже прошли этот путь и готовы поделиться опытом", - добавил спикер Сената Чехии.