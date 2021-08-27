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У Болгарії доручили створити уряд партії, яка стала третьою на виборах

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:33

Президент Болгарії Румен Радев в п'ятницю звернувся до Соціалістичної партії з проханням спробувати сформувати уряд, щоб уникнути дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Соціалісти, третя за величиною політична партія після виборів 11 липня, спробують сформувати більшість після невдалих спроб переможця на виборах партії "Є такий народ" (ITN) і правоцентристської партії ГЕРБ.

Лідер соціалістів Корнелія Нінова заявила, що буде домагатися переговорів з ITN і двома невеликими партіями, які виступають проти хабарництва, які проти того, щоб ГЕРБ знову повернулася до влади.

"Перед нами два вибори: або створити уряд, щоб вести людей через кризу, або піти на нові вибори", - сказала Нінова після отримання мандата на формування уряду.

Аналітики скептично ставляться до шансів соціалістів, оскільки попередній переможець виборів ITN заявив, що не підтримає уряд на чолі з іншою партією в цьому парламенті.

У соціалістів тепер є сім днів, щоб призначити прем'єр-міністра. Нінова сказала, що її партія буде вирішувати, як діяти далі, тільки після переговорів зі своїми потенційними союзниками.

Нездатність сформувати більшість в уряді спонукатиме президента розпустити парламент, призначити новий тимчасовий уряд і призначити загальні вибори протягом двох місяців, які стануть вже третіми в цьому році

У листопаді в країні також пройдуть президентські вибори.

Детальніше про варіанти розвитку ситуації читайте у статті Напівперемога опозиції: чому Болгарія не може вийти з кризи і до чого тут РФ

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Болгарія
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