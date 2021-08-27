Суд розгляне прохання про помилування терориста Брейвіка, який вбив 77 людей

Норвезький суд розгляне прохання про умовно-дострокове звільнення норвезького масового вбивці Андерса Берінга Брейвіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло десять років тому, вбивши вісім людей, перед тим як поїхати до острова Утоєя і застрелити 69 у молодіжному таборі Лейбористської партії.

Брейвік відбуває максимальний термін покарання у Норвегії - 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Прокуратура Осло відхилила заяву Брейвіка про дострокове звільнення, тобто тепер вона буде подана до суду, повідомила відповідальна прокурор Хулда Карлсдоттір.

"Центральним питанням суду під час слухання буде те, чи існує неминуча небезпека повторення серйозних правопорушень (Брейвіка) чи ні", - сказала Карлсдоттір.

Прокуратура надіслала запит на слухання до відповідного районного суду в Телемарке, де Брейвік відбуває покарання у в'язниці. Суд повідомив, що отримав запит і зараз розглядає документи.

Дата та остаточне місце слухання не призначені.

Прокуратура Осло хоче провести процес у в’язниці, тоді як адвокат Брейвіка Ейштейн Сторрвік сказав, що він домагається слухання у суді за межами в’язниці.