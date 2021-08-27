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Суд рассмотрит прошение о помиловании террориста Брейвика, убившего 77 человек

Пятница, 27 августа 2021, 14:24

Норвежский суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении норвежского массового убийцы Андерса Беринга Брейвика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло десять лет назад, убив восемь человек, перед тем как поехать на остров Утойя и застрелить 69 в молодежном лагере Лейбористской партии.

Брейвик отбывает максимальный срок наказания в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Прокуратура Осло отклонила заявление Брейвика о досрочном освобождении, то есть теперь оно будет подано в суд, сообщила ответственная прокурор Хулд Карлсдоттир.

"Центральным вопросом суда во время слушания будет то, существует ли неминуемая опасность повторения серьезных правонарушений (Брейвика) или нет", - сказала Карлсдоттир.

Прокуратура направила запрос на слушания в соответствующий районный суд в Телемарк, где Брейвик отбывает наказание в тюрьме. Суд сообщил, что получил запрос и сейчас рассматривает документы.

Дата и окончательное место слушания не назначены.

Прокуратура Осло хочет провести процесс в тюрьме, тогда как адвокат Брейвика Эйштейн Сторрвик сказал, что он добивается слушания в суде за пределами тюрьмы.

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Норвегия терроризм
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