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Грецькі винищувачі перехопили турецькі F-16 над Егейським морем

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:03

Пара турецьких винищувачів F-16 увійшла в регіон польотної інформації Афін (FIR) без подання плану польоту і пролетіла над острівцями Антопофагой і Макронісі на сході Егейського моря.

Про це повідомив Генеральний штаб національної оборони Греції (GEETHA), передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Інцидент стався о 11.17 в п'ятницю.

За словами GEETHA, турецькі літаки були перехоплені грецькими літаками відповідно до міжнародних правил.

Грецькі винищувачі регулярно перехоплюють турецькі військові літаки поблизу кордонів країни.

Відносини між Грецією і Туреччиною часто переживають періоди зростання напруженості, зокрема, через питання суверенітету над островами в Егейському морі.

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Греція Туреччина
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