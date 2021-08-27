Грецькі винищувачі перехопили турецькі F-16 над Егейським морем

Пара турецьких винищувачів F-16 увійшла в регіон польотної інформації Афін (FIR) без подання плану польоту і пролетіла над острівцями Антопофагой і Макронісі на сході Егейського моря.

Про це повідомив Генеральний штаб національної оборони Греції (GEETHA), передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Інцидент стався о 11.17 в п'ятницю.

За словами GEETHA, турецькі літаки були перехоплені грецькими літаками відповідно до міжнародних правил.

Грецькі винищувачі регулярно перехоплюють турецькі військові літаки поблизу кордонів країни.

Відносини між Грецією і Туреччиною часто переживають періоди зростання напруженості, зокрема, через питання суверенітету над островами в Егейському морі.