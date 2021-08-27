Греческие истребители перехватили турецкие F-16 над Эгейским морем
Пятница, 27 августа 2021, 15:03
Пара турецких истребителей F-16 вошла в регион полетной информации Афин (FIR) без представления плана полета и пролетела над островками Антопофагой и Макрониси на востоке Эгейского моря.
Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции (GEETHA), передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Инцидент произошел в 11.17 в пятницу.
По словам GEETHA, турецкие самолеты были перехвачены греческими самолетами в соответствии с международными правилами.
Греческие истребители регулярно перехватывают турецкие военные самолеты вблизи границ страны.
Отношения между Грецией и Турцией часто переживают периоды роста напряженности, в частности, из-за вопроса суверенитета над островами в Эгейском море.
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