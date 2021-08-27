Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули громадяни Британії

П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:02

Уряд Великої Британії оголосив, що серед загиблих під час вчорашнього нападу в Кабулі були два громадянина Британії та дитина чоловіка із британським громадянством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що він "глибоко засмучений" звісткою про смертельні випадки, додавши, що ще двоє британців були поранені.

"Це були невинні люди, і це трагедія, що, коли вони намагалися врятувати своїх близьких, вони були вбиті боязкими терористами", - сказав він.

Рааб додав, що смертельна атака біля аеропорту Кабула "підтверджує, чому ми робимо все можливе, щоб вивезти людей".

"Ми не будемо відвертатися від тих, хто дивиться на нас в годину потреби, і терористи нас ніколи не залякають", - додав міністр.

Пентагон раніше офіційно заявив, що біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався тільки один вибух.

Нагадаємо, понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападу терориста-смертника в районі аеропорту Кабула в четвер.

Американська влада покладає відповідальність за вибух на терористичну організацію ІДІЛ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія тероризм
powered by lun.ua

Статті

Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США

Валерій Чалий: "Наша майбутня угода з США не дає гарантій безпеки, і в цьому немає провини української дипломатії".
27 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Спікер Сенату Чехії: моя порада Україні – не бійтеся сперечатися з ЄС

Мілош Вистрчил: Криза у відносинах з РФ, викликана вибухом у Врбетіце, підсилює наш моральний обов'язок допомогти Україні.
27 серпня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"